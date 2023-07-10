Глава Мюнхенской конференции считает, что вступление Украины в НАТО сейчас исключено

Кристоф Хойсген заявил, что принятие страны в качестве члена напрямую втянуло бы альянс в конфликт

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО пока исключено, поскольку это втянуло бы страны альянса в состояние вооруженного конфликта с Россией. Об этом в понедельник заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген газете Rheinische Post.

По его словам, сейчас принятие Украины в качестве члена "напрямую втянуло бы альянс в войну, поскольку в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора [страны НАТО] были бы обязаны прийти [ей] на помощь [в конфликте с РФ]". В преддверии стартующего во вторник в Вильнюсе саммита блока он поддержал поставку Киеву истребителей, а также высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО. "Украина должна стать и станет членом НАТО - как только позволят обстоятельства", - заявил Хойсген.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ларс Клингбайль также придерживается мнения, что до окончания конфликта с Россией о вступлении Украины в альянс не может быть и речи. "НАТО не может принять Украину, пока она находится в состоянии войны, иначе Германия и другие союзники автоматически превратились бы в участников конфликта", - отметил политик в интервью порталу RND, опубликованном в понедельник. Он, однако, подчеркнул, что на саммите в Вильнюсе со стороны блока прозвучит "ясный сигнал" об углублении военного сотрудничества с Киевом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.