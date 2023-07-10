Президент Сенегала надеется обсудить урегулирование на Украине на саммите Россия - Африка

Маки Саль считает, что это могло бы поспособствовать "некоторому прогрессу" в деле мирного урегулирования

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль надеется, что на саммите Россия - Африка, который запланирован на 27-28 июля в Санкт-Петербурге, продолжится обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник.

"Мы используем площадку российско-африканского саммита, чтобы посмотреть, как можно продвинуться в переговорах между Россией и Украиной, которые мы попытались провести", - сказал лидер Сенегала.

Он добавил, что надеется на проведение встречи в ходе саммита, которая, возможно, могла бы поспособствовать "некоторому прогрессу" в деле мирного урегулирования.

"Мы говорим с двумя сторонами конфликта, и мы знаем, что это [вступить в мирные переговоры] тяжело, но мы полагаем, что наша инициатива была встречена позитивно", - отметил президент Сенегала.

Он подчеркнул, что африканские страны сейчас сталкиваются с проблемами в сфере продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Платить за российские удобрения странам Африки, по его словам, трудно из-за санкций против РФ.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается.