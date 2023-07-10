Глава ЦИК Узбекистана назвал выборы президента открытыми, прозрачными и демократичными

Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что никто не вмешивался и не препятствовал работе комиссии

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Первые в истории Узбекистана досрочные президентские выборы прошли открыто, прозрачно и демократично. Об этом заявил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"Голосование прошло с соблюдением принципов открытости, прозрачности и демократических норм", - сказал он.

Как отметил Низамходжаев, деятельность ЦИК республики независима, и в ходе предвыборной кампании, а также при голосовании на досрочных президентских выборах никто в нее не вмешивался и не препятствовал ей.

"Никто не вмешивался и не препятствовал нашей работе. Нельзя по мнению нескольких человек делать выводы о несамостоятельности Центральной избирательной комиссии", - сказал глава ЦИК, отвечая на вопрос журналистов о возможных вмешательствах в работу ведомства.