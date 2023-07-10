Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана

Он набрал 87,05% голосов

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соответствии с законодательством по результатам выборов переизбран на новый срок. Об этом сообщил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"В соответствии с законодательством кандидат, набравший 50% голосов плюс 1 голос, считается избранным главой государства. Поскольку Шавкат Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом", - сказал он.

При этом первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость"), набирает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02% голосов, глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев - 3,74%.

В то же время 0,76% бюллетеней были признаны недействительными. Как пояснил Низамходжаев, это связано с ошибками при их заполнении.

Всего в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от зарегистрированных избирателей, привел предварительные данные глава ЦИК. По его словам, выборы прошли открыто, прозрачно и демократично.