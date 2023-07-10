В Екатеринбурге открылось генеральное консульство Казахстана

В рамках его работы, в частности, планируется расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Казахстана с российскими областями

АСТАНА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в официальной церемонии открытия генерального консульства республики в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург для участия в XIII международной промышленной выставке "Иннопром". В городе глава правительства в первую очередь посетил официальную церемонию открытия генерального консульства Казахстана", - говорится в сообщении.

Генконсульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Казахстана с регионами России, а также повысить доступность соответствующих консульских услуг.

"Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и, кроме того, Пермский край. На территории данного консульского округа пребывает более 90 тыс. казахов, в том числе свыше 7 тыс. студентов из Казахстана", - пояснили в пресс-службе.

В торжественной обстановке премьер-министр Казахстана и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перерезали красную ленту, а затем осмотрели здание генерального консульства. Как отметил Смаилов, открытие генконсульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между двумя странами. Он также напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнерство.

"Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион [Казахстана] имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем", - подчеркнул Смаилов.