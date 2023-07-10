Токаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны в ходе выборов набрал 87,05%

АСТАНА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан. Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. "Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий", - пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе выборов набрал 87,05% и в соответствии с законодательством переизбран на новый срок.