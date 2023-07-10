Бердымухамедов поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Председатель Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовпожелал "благополучия и процветания братскому узбекскому народу"

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов во время телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

"В начале разговора лидер Туркменистана сердечно поздравил главу нашего государства с убедительной победой на досрочных президентских выборах, пожелав благополучия и процветания братскому узбекскому народу", - говорится в сообщении.