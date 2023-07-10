Глава Киргизии поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

По мнению Садыра Жапарова, итоги президентских выборов в Узбекистане являются ярким свидетельством высокого авторитета Шавката Мирзиёева

БИШКЕК, 10 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил действующего лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на состоявшихся в стране досрочных президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю победы на президентских выборах", - говорится в сообщении.

По мнению Жапарова, итоги президентских выборов в Узбекистане являются ярким свидетельством высокого авторитета Мирзиёева, а также говорят о поддержке со стороны населения проводимой им "дальновидной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического роста в республике". "Уверен, что проводимые под вашим руководством реформы, а также взятый курс на реализацию новых идей и принципов по дальнейшему развитию и процветанию страны способствуют укреплению имиджа Узбекистана на международной арене", - цитирует пресс-служба текст телеграммы.

Глава киргизского государства также особо отметил высокий уровень отношений, сложившийся между двумя странами. "В кыргызско-узбекских отношениях произошли беспрецедентные положительные изменения практически по всем направлениям двустороннего сотрудничества, достигнуты конкретные договоренности по реализации важных совместных инвестиционных проектов", - подчеркнул он.

Жапаров выразил уверенность, что Киргизия и Узбекистан будут и в дальнейшем наращивать многоплановое сотрудничество и приложат все усилия по выполнению поставленных задач и продвижению всех договоренностей.

Президентские выборы в Узбекистане состоялись 9 июля.