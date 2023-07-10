Столтенберг считает, что Украина ближе к членству в НАТО сейчас, чем в 2008 году

По словам генсека альянса, он верит, что Украина однажды станет членом НАТО

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в настоящее время Украина ближе к вступлению в альянс, чем в 2008 году.

"По сравнению с 2008 годом Украина сейчас намного ближе к НАТО. Это факт", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times. Столтенберг отметил, что верит, что Украина однажды станет членом альянса, однако страны - члены НАТО сами определят подходящее время. "Я абсолютно уверен, что мы придем к какому-то решению, которое объединит союзников и направит ясный сигнал", - сказал генсек.

По словам других собеседников издания, высокопоставленных чиновников альянса, страны НАТО работают над многосторонней декларацией, предусматривающей индивидуальные гарантии поддержки Украины от нескольких государств. Документ также будет включать в себя обязательства по продолжению поставок вооружений, подготовке украинских военных, обмену разведданными и помощи в реформировании политики безопасности.

Ранее генсек Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.