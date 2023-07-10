Алиев поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах в Узбекистане

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что под руководством переизбранного президента Узбекистан и в предстоящие годы продолжит путь всестороннего развития

БАКУ, 10 июля./ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в телефонном разговоре Шавката Мирзиёева с победой на досрочных президентских выборах в Узбекистане и переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане, пожелал ему успехов в деятельности. Президент Ильхам Алиев расценил эту победу как поддержку народом политики, проводимой в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева", - говорится в сообщении.

Алиев выразил уверенность в том, что под руководством Мирзиёева Узбекистан и в предстоящие годы продолжит путь всестороннего развития.