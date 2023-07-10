Рахмон поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Глава Таджикистана пожелал своему узбекистанскому коллеге "здоровья и новых больших успехов в государственной деятельности"

ДУШАНБЕ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с действующим президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

"Лидер нации [Эмомали Рахмон] с пожеланиями здоровья и новых больших успехов в государственной деятельности тепло поздравил уважаемого Шавката Мирзиёева с успешными результатами этого важного политического мероприятия и переизбранием на высокий пост президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, главы двух государств также обсудили взаимоотношения стран, региональную и международную повестку, отметив важность продолжения совместных действий по дальнейшему укреплению добрососедских отношений.

Рахмон также направил поздравительную телеграмму в адрес Мирзиёева, в которой назвал результат выборов в Узбекистане свидетельством "высокого авторитета, доверия и твердой поддержки узбекским народом" стратегического курса президента соседней страны. "Подчеркивая ваш весомый личный вклад в обеспечение динамичного развития таджикско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества, выражаю нашу искреннюю заинтересованность в их всестороннем углублении и обогащении новым практическим содержанием", - говорится в тексте телеграммы Рахмона.

В воскресенье в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. В понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов и по закону он избран президентом страны.