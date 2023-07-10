Глава ЦИК Узбекистана заявил, что в новой конституции учтены рекомендации ОБСЕ

Зайниддин Низамходжаев отметил, что выборы проходили по новому законодательству

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Первые в истории Узбекистана досрочные президентские выборы проводились в соответствии с новой редакцией конституции и обновленным избирательным кодексом, в которых учтены многие рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом заявил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"Выборы проходили по новому законодательству. Мы много рекомендаций БДИПЧ внесли в новую редакцию конституции и избирательный кодекс. Это обязательно необходимо учитывать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, связанный с традиционными утверждениями ОБСЕ о том, что в Узбекистане якобы не прислушиваются к их рекомендациям.