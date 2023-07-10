Источник в кабмине: Германия считает, что время для приглашения Украины в НАТО не пришло

По его сведениям, консенсуса в альянсе по вопросу возможного вступления Украины нет

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Германии считают, что время для приглашения Украины в НАТО на данный момент еще не пришло. Как заявил в понедельник журналистам источник в правительстве ФРГ, "среди союзников пока нет консенсуса" по вопросу ее возможного вступления в альянс.

"Для приглашения момент еще не настал", - считают в кабмине Германии. Источник добавил, что в Берлине исходят из того, что тема вступления "не будет стоять на повестке дня" саммита в Вильнюсе. Правительство ФРГ полагает, что внимание на предстоящей встрече будет сосредоточено на активизации отношений между альянсом и Киевом. Источник напомнил, что на саммите будет создан Совет Украина - НАТО, и сообщил, что впоследствии планируется "собираться в этом формате для обмена мнениями четыре раза в год".

Затронув тему основных приоритетов для Берлина в Вильнюсе, источник отметил, что это, во-первых, меры по сдерживанию потенциальных противников и укреплению оборонных способностей НАТО. От саммита якобы будет исходить сигнал сплоченности и готовности "в любой момент защищать" территорию альянса. Во-вторых, это усилия по приему в НАТО Швеции. "Правительство ФРГ уверено, что в ближайшие дни произойдет положительное развитие событий", которое позволит стать последней членом альянса, сказал источник.

"Приоритет номер "три" - это отношения НАТО и Украины", - сообщили в кабмине Германии. "Для правительства ФРГ ясно, что Россия не должна достигнуть своих целей [на Украине] и держать верх", - заявил источник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в альянс на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.