Президент Туркмении поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев отметили продолжающиеся контакты на всех уровнях и важность наращивания сотрудничества

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

"Президент Туркменистана искренне поздравил главу нашего государства с уверенной победой на состоявшихся накануне досрочных выборах президента Узбекистана", - говорится в сообщении.

Там добавили, что президенты обсудили расширение сотрудничества, также отметили продолжающиеся контакты на всех уровнях и важность наращивания сотрудничества и продвижения совместных проектов. "С начала года успешно проведены заседания межправкомиссий, политические консультации, встречи министров транспорта, энергетики и культуры", - подчеркнули в сообщении.

Ранее председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил на брифинге, что Мирзиёев, по предварительным данным, побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. Мирзиёева уже поздравил президент РФ Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и Турции.

9 июля в Узбекистане состоялись первые в истории страны досрочные выборы президента. Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работали 10 784 участка, из них 56 - за рубежом, в 39 странах. По данным ЦИК, к 17:00 (15:00 мск) воскресенья явка на выборах составила 69,85%, свои голоса отдали почти 13,46 млн человек. Кроме того, около 815 тыс. граждан проголосовали досрочно - с 28 июня по 5 июля.