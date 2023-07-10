МИД КНР прокомментировал поставки кассетных бомб США Украине

Официальный представитель ведомства Мао Нин заявила, что передача кассетных боеприпасов Киеву может вызвать гуманитарные проблемы

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Безответственная передача кассетных боеприпасов США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать решение Соединенных Штатов поставить этот тип вооружений Украине.

"Китай заметил, что соответствующее решение Соединенных Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы", - сказала Мао Нин.

По ее словам, Китай всегда считает, что диалог и переговоры являются единственным возможным выходом из украинского кризиса. "Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь во избежание обострения противоречий и эскалации украинского кризиса", - заявила Мао Нин.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.