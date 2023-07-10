В Воздушных силах Украины признали наличие на Западе противников передачи Киеву F-16

По словам представителя командования Воздушных сил ВС страны Юрия Игната, продвижение в вопросе предоставления самолетов идет не так быстро, как хотелось бы Киеву

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Многие западные страны скептически относятся к передаче Киеву самолетов, в частности истребителей F-16, поэтому переговоры по этому вопросу сложные и затяжные. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, переговорный процесс по передаче Украине F-16 очень сложный. "Я вам скажу, что не вчера, не позавчера, не полгода и даже не год назад начались переговоры, очень сложные переговоры. Вы знаете, что есть много сторонников, но есть и много скептиков относительно предоставления Украине самолетов, в частности на Западе", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Игнат указал, что в этом направлении "продолжаются сложные процессы", так в разных странах находятся группы из числа Воздушных сил Украины, которые делают "определенные шаги". Однако продвижение в вопросе предоставления самолетов идет не так быстро, как хотелось бы Киеву, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты. Однако 1 июля он упрекнул западных партнеров в затягивании с обучением украинских военных пилотированию истребителей F-16, отметив, что график тренировочных миссий все еще отсутствует.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки Leopard.