Эксперт считает, что НАТО планирует мобилизовать ресурсы, чтобы избежать поражения от РФ

Глава исследовательской организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо обратил внимание на то, что "поддержка, оказываемая Украине, до сих пор не принесла результатов, на которые они надеялись"

БУДАПЕШТ, 10 июля. /ТАСС/. НАТО планирует на саммите в Вильнюсе мобилизовать свои военные и материальные ресурсы, чтобы избежать поражения в противостоянии с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава исследовательской организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС открывающееся 11 июля в столице Литвы двухдневное совещание лидеров стран Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос, как эта встреча может повлиять на украинские события, он отметил, что "в НАТО одновременно присутствуют как тенденция к расширению войны в надежде нанести поражение России, так и стремление к компромиссу с Россией". "Но крики ястребов по-прежнему громче, чем голубей", - считает эксперт.

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в 2022 году признал, что победа России на Украине означала бы поражение альянса. "НАТО едина в желании не допустить этого, поскольку система является общей. Думаю, что в Вильнюсе блок мобилизует больше военных и материальных сил, чтобы избежать своего провала", - заявил Шимо.

Еще о планах НАТО

Говоря о планах стран НАТО, он обратил внимание на то, что "поддержка, оказываемая Украине, до сих пор не принесла результатов, на которые они надеялись". "Поэтому ожидается, что они увеличат арсеналы вооружений, которые будут переданы Киеву, и расширят спектр гарантий безопасности. Поговаривают также о размещении ядерного оружия на территории некоторых восточноевропейских государств - членов НАТО, граничащих с Украиной", - сообщил глава венгерской неправительственной организации.

По его сведениям, "они также планируют разрешить Польше, республикам Балтии и, возможно, другим [странам] направить войска на Украину". В то же время принимать такое решение предстоит отдельным членам альянса по собственному усмотрению. При этом "им не ясно, будет ли Россия делать различие между вмешательством отдельных государств НАТО и вмешательством НАТО в целом" в украинский конфликт, добавил Шимо.

Позиция Венгрии

На саммите так или иначе будет обсуждаться возможность приема Украины в НАТО, которую открыто ставят под сомнение многие лидеры. В воскресенье Столтенберг в интервью телеканалу Sky News признал наличие разных точек зрения в альянсе, а президент США Джо Байден заявил CNN, что Украина пока не готова к вступлению, этот процесс "требует времени на выполнение всех условий".

Со своей стороны правительство Венгрии заявляло, что о приеме Украины в НАТО "не может быть и речи", поскольку там продолжается вооруженный конфликт. Кроме того, Будапешт предупреждал, что не допустит украинской интеграции в евроатлантические структуры до тех пор, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Венгрия по-прежнему отказывается поставлять оружие на Украину и выступает за урегулирование ситуации в этой стране путем переговоров.

"Мирная политика [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана уникальна в НАТО, но она также затрагивает тех, кто сегодня все еще принадлежит к числу ястребов. Хотя венгерское правительство пока не решилось открыто поддержать удовлетворение требований России в области безопасности, выдвинутых 15 декабря 2021 года, Орбан и Папа Римский Франциск договорились на встрече в Будапеште 28 апреля 2023 года, что мир не может быть достигнут, если западные союзники хотя бы частично не будут выполнять требования России в области безопасности", - отметил Шимо.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января 2022 года Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следовало, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. Россия отметила это в своей письменной реакции, опубликованной в феврале 2022 года.