Наблюдатели от ШОС не получали жалоб на организацию голосования на выборах в Узбекистане

Генеральный секретарь организации Чжан Мин отметил, что голосование прошло в свободной атмосфере без внешних помех

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе наблюдения за прошедшими в Узбекистане досрочными президентскими выборами не получала жалоб от граждан страны на организацию голосования. Об этом заявил журналистам глава миссии, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"С 7 по 9 июля наблюдатели миссии ШОС посетили более 40 участков в Ташкенте и Ташкентской области и в ходе полного и свободного диалога с общественностью не получили жалоб на организацию голосования", - сказал он.

Чжан Мин подчеркнул, что наблюдатели от организации отмечают работу ЦИК Узбекистана, которая была направлена на проведение свободных демократических выборов президента республики.

"Миссия наблюдателей отметила большую организационную работу, проведенную ЦИК, в рамках подготовки и проведения досрочных выборов, направленную на обеспечение всеобщих и свободных выборов", - сказал генсек.

По его словам, выборы прошли в свободной, гармоничной атмосфере без внешних помех. "Мы можем констатировать, что голосование прошло в свободной гармоничной атмосфере без каких-либо внешних помех или иных серьезных нарушений. <...> Выборы прошли прозрачно и открыто, и станут важным шагом в дальнейшем развитии демократии в стране", - добавил Чжан Мин.