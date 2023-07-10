Назарбаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Первый президент Казахстана и лидер Узбекистана отметили развитие узбекско-казахских отношений и сотрудничество по всем направлениям

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост главы государства в ходе досрочных выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

"Первый президент Казахстана тепло поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на досрочных президентских выборах, состоявшихся в нашей стране накануне (9 июля - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что во время разговора Мирзиёев и Назарбаев отметили развитие узбекско-казахских отношений и сотрудничество по всем направлениям, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Ранее председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил на брифинге, что Мирзиёев, по предварительным данным, побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. Мирзиёева уже поздравил президент РФ Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и Турции.

9 июля в Узбекистане состоялись первые в истории страны досрочные выборы президента. Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работали 10 784 участка, из них 56 - за рубежом, в 39 странах. По данным ЦИК, к 17:00 (15:00 мск) воскресенья явка на выборах составила 69,85%, свои голоса отдали почти 13,46 млн человек. Кроме того, около 815 тыс. граждан проголосовали досрочно - с 28 июня по 5 июля.