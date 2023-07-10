Председатель КНР направил поздравления Мирзиёеву

Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать работать вместе над непрерывным развитием всестороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления Шавкату Мирзиёеву с победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщило в понедельник агентство Xinhua.

"Я очень дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с вами, готов продолжать работать вместе над непрерывным развитием всестороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном, а также приданием нового импульса строительству китайско-узбекского сообщества единой судьбы", - приводит агентство фрагмент телеграммы, направленной председателем КНР.