10 июля, 08:23

Председатель КНР направил поздравления Мирзиёеву

Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать работать вместе над непрерывным развитием всестороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления Шавкату Мирзиёеву с победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщило в понедельник агентство Xinhua.

"Я очень дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с вами, готов продолжать работать вместе над непрерывным развитием всестороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном, а также приданием нового импульса строительству китайско-узбекского сообщества единой судьбы", - приводит агентство фрагмент телеграммы, направленной председателем КНР. 

Теги:
УзбекистанКитайСи ЦзиньпинМирзиёев, Шавкат Миромонович
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