Япония наблюдает за дискуссией внутри НАТО по вопросу открытия офиса в Токио

Официальный представитель МИД не смог прокомментировать то, будет ли вопрос о возможности открытия офиса НАТО в Токио обсуждаться в ходе саммита организации в Литве

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно следит за дискуссией внутри Организации Североатлантического договора (НАТО) по теме возможного открытия представительства в Токио. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель МИД Японии.

"Я не могу комментировать текущее состояние дискуссии по этому вопросу внутри НАТО, но наша позиция заключается в том, что мы внимательно следим за этой дискуссией", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель МИД также не смог прокомментировать то, будет ли вопрос о возможности открытия офиса НАТО в Токио обсуждаться в ходе предстоящего саммита организации в Литве.

Ранее в понедельник японская деловая газета Nikkei сообщила, что НАТО намерена отложить решение об открытии своего представительства в Токио до осени или на более поздний срок. Изначально планировалось, что вопрос об открытии офиса НАТО в японской столице, который стал бы первым для альянса в Азии, будет согласован в ходе саммита организации в Литве. Однако согласия на этот счет получить не удалось, в том числе из-за позиции Франции, отмечает издание. Вместе с тем НАТО и Япония планируют продолжить дискуссию и будут стремиться принять решение ближе к концу года.

Как пишет газета, Париж в этой ситуации предпочитает не провоцировать Пекин, поскольку рассчитывает на развитие экономических связей, а также на то, что КНР в конечном итоге сыграет свою роль в урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем Франция и другие члены НАТО акцентируют внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддерживают развитие взаимодействия с Японией и Южной Кореей.

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.