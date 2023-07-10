Премьер Японии едет на саммит НАТО для ускорения "реального сотрудничества" с организацией

Фумио Кисиду в поездке будет сопровождать глава совета нацбезопасности

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Одна из главных целей поездки премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Литву для участия в саммите НАТО - "ускорение реального сотрудничества" между Японией и Организаций Североатлантического договора. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель японского МИД.

"Главная цель сотрудничества между Японией и НАТО - поддержание и укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на букве закона", - пояснил представитель японского внешнеполитического ведомства. По его словам, премьер-министр Кисида в ходе своей поездки в Литву рассчитывает "ускорить реальное сотрудничество между Японией и НАТО" на фоне ситуации на Украине. Глава японского правительства также рассчитывает в Литве провести ряд двусторонних встреч, в ходе которых планируется подтвердить сотрудничество и обсудить, в частности, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьера Японии в поездке на саммит НАТО будет сопровождать глава совета нацбезопасности. "Премьер-министра [Фумио] Кисиду будет сопровождать секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба", - сообщил представитель МИД. Отвечая на уточняющий вопрос, он также подчеркнул, что глава оборонного ведомства Ясукадзу Хамада в Литву не поедет.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, в котором также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Как сообщала ранее крупнейшая японская газета "Иомиури", в последней стадии сейчас находится согласование нового соглашения о сотрудничестве Токио и НАТО, которое планирует подписать японский премьер Фумио Кисида.