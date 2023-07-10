Украина намерена усилить инженерные заграждения на границе с Белоруссией

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинские власти укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях, граничащих с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.

"Завершена проверка наших оборонных возможностей Северной операционной зоны в границах житомирского, ровненского и волынского направлений. Администрациям и нашим военным определены задачи по улучшению оборонных рубежей и позиций <...>. Направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Наева, также начались и продолжатся тренировки военных по реагированию на разные ситуации. "Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы. Оборона будет укреплена", - добавил он.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Тем не менее украинские подразделения создают рвы и заграждения, а также ведут наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ноябре прошлого года украинские власти сообщили, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с планируемым размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении.