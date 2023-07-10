Наблюдатели ОТГ на выборах в Узбекистане предложили анализ электронного учета избирателей

Заместитель генерального секретаря ОТГ Сады Жафаров отметил, что выборы были организованы и проведены профессионально, без значительных нарушений, процедура голосования была соблюдена

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) предлагает организовать обзор составления электронного списка избирателей, учитывая опыт проведения досрочных президентских выборов в Узбекистане, которые состоялись 9 июля. Об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ОТГ Сады Жафаров, возглавляющий миссию.

"Миссия хочет предложить провести обзор практики составления электронного списка избирателей, которые хотят проголосовать на избирательных участках", - сказал он.

По словам Жафарова, выборы президента Узбекистана были организованы и проведены профессионально, без каких-либо значительных нарушений, процедура голосования была соблюдена. На выборах была обеспечена транспарентность, добавил он.

Согласно предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев стал победителем прошедших в воскресенье выборов, получив 87,05% голосов. Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость"), набирает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02% голосов, глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев - 3,74%. При этом 0,76% бюллетеней признали недействительными. Явка на выборах составила 79,8%.