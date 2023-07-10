МИД КНР считает, что США сильно припозднились с уничтожением своих запасов химоружия

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что его страна ликвидировала остатки запасов химического оружия

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты значительно отстали от установленного срока с ликвидацией собственных запасов химического оружия. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Согласно положениям Конвенции [о запрещении химического оружия], государства - участники должны были завершить уничтожение [запасов химоружия] в течение 10 лет после вступления конвенции в силу в 1997 году. Соединенные Штаты стали последней страной, завершившей уничтожение своих запасов, они намного отстали от срока, установленного конвенцией", - отметила Мао Нин.

Президент США Джо Байден 8 июля подтвердил, что Вашингтон ликвидировал остатки запасов химического оружия.

Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Запасы США на момент присоединения к конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн. Последние запасы американского химоружия хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки. Ранее об их уничтожении сообщил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.