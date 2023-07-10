10 июля, 09:02,
обновлено 10 июля, 09:34

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном расширение НАТО и саммит альянса в Вильнюсе

Стороны провели телефонный разговор

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы расширения НАТО. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Глава МИД Турции Хакан Фидан 10 июля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора были обсуждены вопросы расширения НАТО и предстоящий в Вильнюсе саммит альянса", - сообщили в ведомстве.

Турецкое руководство в последнее время усилило контакты с властями США. Фидан общался по телефону с Блинкеном 6 июля. 9 июля состоялся телефонный разговор президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Джо Байдена. Это переговоры прошли в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, в ходе которого запланированы отдельные переговоры Эрдогана и Байдена.

Основными темами этих контактов являются перспективы получения Швецией от Турции одобрения ее заявки на вступление в НАТО. Анкара все еще недовольна прогрессом Стокгольма в выполнении ее условий в части борьбы с терроризмом. Кроме того, Эрдоган и Байден обсудили вопросы, связанные с продажей Турции самолетов F-16, которую все еще не одобрил Конгресс США. 

Теги:
СШАТурцияБлинкен, Энтони
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