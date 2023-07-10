Столтенберг заявил о единстве стран НАТО во мнении, что Украина вступит в альянс

Генсек считает, что в настоящее время Украина уже "интегрирована в альянс сильнее, чем когда-либо"

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Все страны - члены НАТО сходятся во мнении, что Украина однажды присоединится к альянсу. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Все союзники по НАТО согласны, что Украина станет членом НАТО. Двери НАТО остаются открытыми, что мы подтвердили, пригласив в прошлом году Финляндию и Швецию", - написал генсек альянса в опубликованной в понедельник статье для журнала Foreign Affairs. Он также сообщил, что на саммите альянса в Вильнюсе страны НАТО изложат четкое видение будущего Украины, а также "приблизят Киев к альянсу".

Столтенберг считает, что в настоящее время Украина уже "интегрирована в альянс сильнее, чем когда-либо". Он отметил, что стороны еще сильнее укрепят политические связи с помощью Совета Украина - НАТО. "Это платформа для принятия решений и кризисных консультаций, в которой страны - члены НАТО и Украина будут принимать участие на равных условиях, чтобы решать общие проблемы в сфере безопасности", - подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.