В Бундестаге прокомментировали поставки оружия на Украину

Согласно заключению экспертов парламента, "в системе международного права до сих пор не содержится явных юридических оснований, которые позволяли бы расценивать поддержку Украины странами НАТО как форму участия в конфликте"

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Научные службы Бундестага (парламента ФРГ) не видят оснований считать, что поставки оружия на Украину делают Германию и другие страны НАТО стороной конфликта на территории бывшей советской республики. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на поступивший в его распоряжение ответ экспертов парламента на соответствующий запрос депутата Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

Согласно их заключению, "в системе международного права до сих пор не содержится явных юридических оснований, которые позволяли бы расценивать поддержку Украины странами НАТО как форму участия в конфликте". В то же время эксперты признают, что в международном праве нет четких критериев для определения участия страны в конфликте. По их мнению, при этом следует учитывать не только объем и качество поставляемых вооружений, но и уровень вовлеченности государства в процессы координирования и управления боевыми операциями. Речь идет о передаче информации по каналам спецслужб, предоставлении военных консультаций и обучении кадров, пояснили в Бундестаге.

Инициировавшая запрос депутат Севим Дагделен, однако, заявила агентству, что "если серьезно отнестись к критериям научной службы, то Германия и ее союзники по НАТО сейчас являются воюющими сторонами на фоне массовых поставок оружия на Украину, а также реализации программ военной подготовки <...> украинской армии и предоставления Киеву разведывательной информации".

Россия неоднократно давала понять, что Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает же, что НАТО не является участником конфликта на Украине, однако Запад продолжит поддерживать эту страну до тех пор, пока необходимо. Примечательно, однако, что 51% жителей Германии в ходе проведенного социологическим институтом YouGov в конце февраля опроса заявили, что поставки оружия Киеву делают Берлин участником конфликта.