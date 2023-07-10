Миссия ОИС заявила, что выборы президента Узбекистана прошли мирно

Глава миссии Бубакр Адаму отметил, что правопорядок был соблюден

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Миссия наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС) имела свободный доступ к голосованию, посетила 15 избирательных участков и убедилась, что выборы президента Узбекистана прошли мирно с соблюдением правопорядка. Об этом заявил глава миссии Бубакр Адаму.

"Миссия наблюдателей ОИС, которая действовала в соответствии с правилами наблюдателей, имела свободный доступ к работе избирательных участков. Мы убедились, что все 15 избирательных участков, которые мы посетили, открылись в нужное время. Голосование и подсчет голосов там проводился в соответствии с национальным законодательством. В целом мы пришли к выводу, что выборы в Узбекистане прошли мирно с соблюдением правопорядка, как был ранее проведен и референдум, за проведением которого мы также наблюдали", - сказал Адаму.

9 июля в Узбекистане состоялись первые в истории страны досрочные выборы президента. Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работали 10 784 участка, из них 56 - за рубежом, в 39 странах. В понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов и, согласно закону, он избран президентом страны.