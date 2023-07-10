Президент Ирана направляется в турне по странам Африки

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи назвал Африку "континентом возможностей"

ТАСС, 10 июля. Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с визитом несколько стран Африки по приглашению их лидеров. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Сегодня президент [Ирана] посетит африканский континент по официальному приглашению лидеров ряда государств, - приводит его слова агентство Tasnim. - Принимая во внимание то, что Иран и страны Африки имеют общее стратегическое видение, а также обладают культурными связями, мы надеемся, что в рамках этой поездки мы сможем расширить наше сотрудничество". Информации о том, какие именно государства Раиси посетит в ходе своего африканского турне, Канани Чафи не привел.

"Африка - это континент возможностей, - подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана. - В последние несколько лет экономика Африки развивается и привлекает внимание многих стран".

Подробностей грядущих переговоров между Раиси и африканскими лидерами Канани Чафи также не раскрыл.