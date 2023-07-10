В ФРГ заявили об отсутствии намерений поставлять Украине крылатые ракеты Taurus

По словам источника в правительстве Германии, тем не менее в Вильнюсе будет заявлено об "очень существенном" пакете поставок оружия Киеву

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германия намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе о новых поставках оружия Киеву, но речь о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus не идет.

"Что касается Taurus, то тут нечего сообщить нового", - сказал в понедельник журналистам источник в правительстве ФРГ. В то же время, по его словам, в Вильнюсе будет заявлено об "очень существенном" пакете поставок оружия Украине. Детали не приводятся.

Киев в конце мая запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их информации, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.

Канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD 2 июля, отвечая на вопрос, почему Германия не поставляет крылатые ракеты Taurus, заявил, что правительство ФРГ не хочет, чтобы Киев использовал поставляемое ВС Украины оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России.