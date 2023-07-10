Глава МИД Швеции считает членство в НАТО решенным вопросом

По словам Тобиаса Билльстрёма, страна рассчитывает получить сигнал о начале процесса ратификации в турецком парламенте

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Членство Швеции в НАТО - дело решенное и является лишь вопросом времени, заявил в понедельник в интервью телеканалу SVT министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Мы будем рассматривать это как решенный вопрос", - сказал он перед отъездом в Вильнюс на саммит НАТО.

Министр напомнил, что в 2022 году на саммите альянса в Мадриде Турция дала свое согласие на приглашение Швеции в НАТО, и вопрос лишь в том, когда оно будет оформлено в официальное членство. "Никто не ставит под вопрос то, что Швеция сделала все, что от нее ожидалось в соответствии с этим меморандумом. В том числе те меры, которые ведут к наказанию активистов Рабочей партии Курдистана шведским судом", - продолжил он.

Во второй половине дня должна состояться встреча премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако Билльстрём воздержался от прогнозов по поводу ее результатов.

"Мы, конечно же, рассчитываем прийти в ту точку, где получим от Эрдогана сигнал, что нам, как говорится, дадут зеленый свет - сигнал о начале процесса ратификации в турецком парламенте", - отметил Билльстрём.

Кроме того, он указал, что правительство также рассчитывает на начало ратификации своей заявки Венгрией, которая к этому еще не приступила из-за неурегулированных претензий к Швеции, но вместе с тем заявляла, что не собирается оказаться в этом вопросе последней.