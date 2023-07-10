Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе

По информации газеты, обе страны хотят предотвратить обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о вступлении на саммите альянса

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германия и США попытаются заблокировать подачу Украиной официальной заявки на членство в Организации Североатлантического договора на саммите НАТО, который начнется во вторник в Вильнюсе. Об этом в понедельник сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО", - приводит издание высказывания высокопоставленного источника. По его словам, обе страны хотят предотвратить обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о вступлении на саммите военного блока в Вильнюсе. Как отметил собеседник издания, Берлин и Вашингтон "преследуют в этом вопросе одну цель" и оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те последовали их примеру.

По словам другого источника, обе страны лоббируют подписание по итогам встречи в Литве "окончательной декларации, которая едва ли выйдет за рамки соглашения, подписанного в 2008 году в Бухаресте".

Как сообщили изданию в Киеве, Зеленский планировал поездку в Вильнюс "с четкой целью привести в движение механизм [вступления в альянс]". Украинский президент якобы "крайне раздражен" тем, что ему до сих пор не разрешают это сделать, уточняет Bild am Sonntag.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО сообщила, что Германия на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе выступит за отсрочку вступления Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом несколько восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята НАТО на саммите в Вильнюсе.