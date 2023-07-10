Международная организация инвалидов осудила передачу США кассетных боеприпасов Украине

Организация подчеркнула, что такое оружие "представляет серьезную опасность, поскольку может привести к жертвам спустя длительное время после окончания конфликта"

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Международная организация инвалидов (Handicap International), защищающая права людей с ограниченными возможностями, осудила решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении она напомнила, что это оружие является одним из наиболее опасных для гражданского населения, поскольку может приводить к гибели и ранению мирных жителей по прошествии длительного времени после конфликта.

"Handicap International осуждает решение администрации [президента США Джо] Байдена передать Украине кассетные боеприпасы. Они являются одними из самых пагубных для гражданского населения", - говорится в заявлении.

Организация подчеркнула, что кассетные боеприпасы "представляют серьезную опасность, поскольку могут привести к жертвам спустя длительное время после окончания конфликта". "В течение 40 лет мы работали вместе с пострадавшими жертвами наземных мин и кассетных бомб, - напомнили в Handicap International. - Для нас это прежде всего гуманитарная проблема: помимо того, что они убивают мирных жителей, они будут препятствовать физическому доступу гуманитарных организаций [к тем, кто нуждается в поддержке], что повлияет на доставку необходимой помощи гражданскому населению Украины".

В заявлении отмечается, что Handicap International "глубоко обеспокоена этим решением [США о передаче кассетных боеприпасов Украине]". "Кассетные бомбы убивают, калечат и наносят психологические травмы. 90% жертв (убитых или раненых) составляют мирные жители, половина - дети", - напомнила организация.

7 июля омощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.