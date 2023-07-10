На Украине заявили о намерении применять кассетные боеприпасы для обезвреживания мин

По словам посла страны в Берлине Алексея Макеева, Киев не будет использовать такое оружие на территории России

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Киев не будет использовать кассетные боеприпасы, которые обещали передать США, на территории России, и намерен применять их в первую очередь для обезвреживания мин. С такими утверждениями выступил посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

"Да, это точно", - сказал украинский дипломат в понедельник в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос, точно ли Киев получит такие снаряды от американцев. "Первое, мы не будем использовать кассетные боеприпасы на территории России, второе, - [не будем использовать] против гражданских объектов", - заявил Макеев. "Третье, мы будем их применять для очистки от мин и сделаем затем приоритетными эти области [которые были заминированы]. Есть ясный план того, что мы будем делать с этими кассетными боеприпасами", - утверждал он.

Как заявил в понедельник источник в правительстве Германии, в Берлине исходят из того, что решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов Вашингтону "далось нелегко". "Речь не идет о применении на российской территории", - указали в кабмине ФРГ.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.