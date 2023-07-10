Yonhap: Южная Корея отправила самолет с грузом военной помощи для Украины

Детали и пункт назначения самолета не раскрываются

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Министерства национальной обороны Республики Корея.

"Мы решили направить дополнительные военные поставки в связи с запросом Украины, и мы отправили военно-транспортный самолет с этим грузом", - сказал чиновник, не уточнив детали. Он также не раскрыл пункт назначения самолета.

В понедельник президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправился в Литву, чтобы принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Yonhap указывает, что одной из главных тем собрания будет ситуация на Украине.

Как отмечает агентство News1, был направлен самолет KC-330. Министерство заявило, что не может раскрывать детали относительно груза, но агентство предполагает, что речь идет о списке предметов нелетального характера, который президент Украины передал южнокорейскому коллеге на саммите Группы семи в Хиросиме в мае. Украинская сторона запросила технику для разминирования, автомобили скорой помощи.

В интервью агентству AP, опубликованном в понедельник, Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея работает над отправкой помощи, заявленной в списке. Он также сказал, что Сеул оказал Киеву помощь для восстановления плотины Каховской ГЭС.

Республика Корея предоставляла гуманитарную и финансовую помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как каски, но не передавала оружие. В апреле президент Республики Корея Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны".