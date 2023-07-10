10 июля, 10:41

Талибы считают, что принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев

Речь идет о годах его военной службы в Афганистане

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012-2013 годах. Такое мнение в понедельник выразил глава политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в столице Катара - Дохе - Мохаммад Сохаил Шахин газете Arab News.

"Они [власти Великобритании] считают себя демократической страной, защитниками прав человека, - сказал Шахин. - Если их законы подразумевают защиту этих прав, тогда [принц Гарри] должен предстать перед судом. Он сам признался в убийстве 25 человек. Это преступление". Представитель талибов также подчеркнул, что убитые люди были не бойцами движения "Талибан", как их назвал принц в своих мемуарах, а "невинными мирными жителями".

Хотя принц Гарри еще 10 лет назад впервые подтвердил, что ему приходилось убивать людей во время военной службы в Афганистане, он подвергся жесткой критике после того, как недавно вернулся к этой теме в своей книге "Запасной" и назвал точное число убитых. Британские военные заявили газетам, что, раскрыв эту деталь, он нарушил негласное правило и поставил под удар и себя, и других.

Автобиография принца, в которой он рассказывает о конфликтах с родственниками и подробно делится личными переживаниями на разных этапах жизни, официально вышла в свет 10 января. В первый же день она стала самым быстро продаваемым произведением документальной прозы в истории. За сутки было приобретено свыше 400 тыс. экземпляров книги, что значительно превзошло ожидания издателя - американского Penguin Random House. 

Теги:
АфганистанВеликобритания
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