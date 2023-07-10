Одесситам предложили список из 49 улиц для переименования

В их числе улицы Александра Невского, Васнецова, Глинки и Достоевского

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жителям Одессы предложили список из 49 улиц для переименования. Среди них - улицы Александра Невского, Васнецова, Глинки и Достоевского.

На сайте одесского городского совета гражданам предлагают проголосовать за переименование улиц, переулков, аллей, парков и скверов. Всего в списке 70 объектов.

В последние месяцы в Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице Одессы Екатерине II, два монумента Максиму Горькому, идет процесс переименования около 200 топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией, в частности, уже переименованы Суворовский район (назван в честь Александра Суворова - прим. ТАСС) в Пересыпский, а Малиновский (назван в честь советского маршала Родиона Малиновского - прим. ТАСС) в Хаджибейский.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По информации Минкультуры Украины, только за 2022 год переименовано 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией, в частности снесены 28 памятников Пушкину.