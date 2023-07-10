10 июля, 12:51

В Испании закрыли расследование дела о взломе телефона премьера

Причиной назвали отказ Израиля от сотрудничества

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Испании прекратил расследование дела, связанного со взломом телефонов политических деятелей королевства с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе юридической инстанции.

Согласно его тексту, "судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама постановил приостановить производство по делу, возбужденному из-за заражения программой Pegasus мобильных устройств председателя правительства Педро Санчеса, министров обороны, внутренних дел и сельского хозяйства Маргариты Роблес, Фернандо Гранде-Марласки и Луиса Планаса". В частности, судья пошел на этот шаг из-за абсолютного отсутствия юридического сотрудничества со стороны Израиля, который "сорвал продолжение расследования".

Как поясняется, "чтобы установить личность людей, которые могли совершить действия", в Израиль было "направлено судебное поручение с запросом информации от компании, владеющей Pegasus, NSO Group, а также запросом на дачу показаний в качестве свидетеля ее генерального директора".

Как заявили ранее власти королевства, мобильные телефоны Санчеса, а также нескольких министров были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus. 

Теги:
ИспанияИзраильСанчес, Педро
© Информационное агентство ТАСС
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