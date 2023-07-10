Эрдоган увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Анкары

Турецкий лидер отметил, что "почти все страны НАТО являются членами Евросоюза"

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Турцией на пути в Евросоюз. Об этом он заявил в понедельник перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО.

"Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии", - сказал он. Трансляцию вел телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что "почти все страны НАТО являются членами Евросоюза". "Я обращаюсь к этим странам отсюда и повторю это в Вильнюсе. И вчера в ходе разговора с [президентом США Джо] Байденом я сказал то же самое. Откройте нам путь в ЕС, и мы откроем путь Швеции. Я сделаю то же заявление в Вильнюсе. Потому что есть 50-летние ожидания нашего народа, мы Турция, а не какая-то страна", - сказал он.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.