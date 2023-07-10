В ЮАР в политической конференции стран БРИКС примут участие более 50 партий

Заместитель генерального секретаря АНК Номвула Моконьане сообщила, что список партий и движений, которые прибудут на конференцию, будет опубликован позже

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Более 50 партий и движений примут участие в конференции, которую устраивает в текущем месяце правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) в связи с председательством африканской страны в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявила в понедельник на брифинге заместитель генерального секретаря АНК Номвула Моконьане по итогам заседания Национального исполнительного комитета - руководящей структуры АНК.

"На конференцию, которая состоится с 18 по 21 июля в Йоханнесбурге и называется "Диалог политических партий БРИКС плюс", прибывают представители 54 партий и движений, - сообщила она. - Важнейшую часть дискуссий займут вопросы, связанные с дальнейшим развитием БРИКС". Она добавила, что список партий и движений, которые прибудут на конференцию, будет опубликован позже.

Касаясь вопроса расширения БРИКС, заместитель генсека АНК заявила, что этот процесс отражает создавшуюся в мире тенденцию образования новых центров влияния. "Мир не статичен, - сказала Моконьане. - Мы приветствуем процесс расширения БРИКС. Центральную роль в консолидации позиций БРИКС и стремящихся вступить в это объединение стран должен сыграть Новый банк развития".

Моконьане заявила, что основанная на долларе США международная валютная система показала, что она больше не работает. "Страны БРИКС добиваются диверсификации и более широкого использования национальных валют БРИКС в международной торговле, - подчеркнула заместитель генсека АНК. - По итогам нашей конференции мы представим на августовский саммит БРИКС свои рекомендации по валютной политике БРИКС".

В повестку дня конференции, по словам Моконьане, включены также вопросы международной безопасности, пути урегулирования украинского кризиса, борьба с бедностью, устойчивое развитие.

"Предстоящая конференция должна подчеркнуть тот факт, что ЮАР стала важным игроком на мировой арене", - отметила Моконьане.