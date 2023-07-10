10 июля, 10:40

Reuters: президента Нигерии избрали председателем ЭКОВАС

Он сменил на этом посту президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу избран председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Избрание Тинубу состоялось на очередном саммите ЭКОВАС, который прошел 9 июля в столице Гвинеи-Бисау, отмечает агентство. Он сменил на этом посту президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Председатель ЭКОВАС меняется на ротационной основе среди глав государств и правительств стран Западной Африки. Срок полномочий председателя - один год.

ЭКОВАС было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено. 

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НигерияТинубу, Бола
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