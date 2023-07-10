Как прошли первые в истории Узбекистана досрочные выборы президента

Первые в истории Узбекистана досрочные выборы президента прошли при высокой явке и завершились, по предварительным данным ЦИК, безоговорочной победой действующего главы государства Шавката Мирзиёева. Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации и открытость голосования.

ТАСС собрал основное о прошедших президентских выборах.

Первые итоги

Окончательная явка на выборах составила, по предварительным данным ЦИК, 79,8%.

Действующий президент Узбекистана, выдвинутый Либерально-демократической партией, набрал 87,05% голосов. Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость"), набирает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02% голосов, глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев - 3,74%.

Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев после объявления результатов голосования заявил, что в соответствии с законодательством по результатам выборов Мирзиёев переизбран на новый срок.

Он подчеркнул, что деятельность ЦИК Узбекистана независима, и в ходе предвыборной кампании, а также при голосовании никто в нее не вмешивался и не препятствовал ей.

Заместитель генерального прокурора республики Шохрух Аминов отметил, что выборы прошли с соблюдением правопорядка, право граждан на волеизъявление было реализовано. По его словам, прокуратура Узбекистана в день выборов президента не выявила нарушений избирательного процесса при рассмотрении обращений граждан. Всего от граждан прокуратура получила пять жалоб, одна была рассмотрена по существу, по четырем было проведено разъяснение.

Зампредседателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев сообщил, что в суды республики не поступали обращения по вопросам организации процесса голосования, нарушения его тайны, подделки бюллетеней, неправильного подсчета голосов и недопущения свободного волеизъявления. Также никто не привлекался к административной деятельности за нарушение правил агитации.

Оценки наблюдателей

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от Содружества, заявил, что, по оценке миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики, на альтернативной основе и в соответствии с демократическими принципами. Он добавил, что миссия получила полную поддержку от всех госструктур при наблюдении за ходом голосования, а также что свободное волеизъявление граждан было обеспечено и наблюдатели не сомневаются в том, что данные о высокой явке соответствуют истине.

По мнению наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, выборы прошли в свободной, гармоничной атмосфере без внешних помех, а ЦИК Узбекистана провел большую работу, направленную на проведение свободного демократического голосования. Жалоб от граждан страны на организацию голосования миссия не получила.

Миссия наблюдателей от Организации тюркских государств предложила организовать обзор составления электронного списка избирателей, учитывая опыт проведения досрочных выборов в Узбекистане, которые, по оценке миссии, были организованы и проведены профессионально, без каких-либо значительных нарушений.

Наблюдатели от Организации исламского сотрудничества отметили, что имели свободный доступ к голосованию, посетили 15 избирательных участков и убедились, что выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка.

С традиционно критической оценкой выступили наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Они заявили, что выборы были хорошо подготовлены, однако прошли в атмосфере недостаточной конкуренции, а демократические перемены, которые наблюдаются в Узбекистане, пока недостаточны. Ранее Зайниддин Низамходжаев отметил, что выборы проводились в соответствии с новой редакцией конституции и обновленным избирательным кодексом, в которых учтены многие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ.

Ход голосования