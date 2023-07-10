Как прошли первые в истории Узбекистана досрочные выборы президента

Первые в истории Узбекистана досрочные выборы президента прошли при высокой явке и завершились, по предварительным данным ЦИК, безоговорочной победой действующего главы государства Шавката Мирзиёева. Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации и открытость голосования.
ТАСС собрал основное о прошедших президентских выборах.
Первые итоги
- Окончательная явка на выборах составила, по предварительным данным ЦИК, 79,8%.
- Действующий президент Узбекистана, выдвинутый Либерально-демократической партией, набрал 87,05% голосов. Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость"), набирает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02% голосов, глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев - 3,74%.
- Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев после объявления результатов голосования заявил, что в соответствии с законодательством по результатам выборов Мирзиёев переизбран на новый срок.
- Он подчеркнул, что деятельность ЦИК Узбекистана независима, и в ходе предвыборной кампании, а также при голосовании никто в нее не вмешивался и не препятствовал ей.
- Заместитель генерального прокурора республики Шохрух Аминов отметил, что выборы прошли с соблюдением правопорядка, право граждан на волеизъявление было реализовано. По его словам, прокуратура Узбекистана в день выборов президента не выявила нарушений избирательного процесса при рассмотрении обращений граждан. Всего от граждан прокуратура получила пять жалоб, одна была рассмотрена по существу, по четырем было проведено разъяснение.
- Зампредседателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев сообщил, что в суды республики не поступали обращения по вопросам организации процесса голосования, нарушения его тайны, подделки бюллетеней, неправильного подсчета голосов и недопущения свободного волеизъявления. Также никто не привлекался к административной деятельности за нарушение правил агитации.
Оценки наблюдателей
- Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от Содружества, заявил, что, по оценке миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики, на альтернативной основе и в соответствии с демократическими принципами. Он добавил, что миссия получила полную поддержку от всех госструктур при наблюдении за ходом голосования, а также что свободное волеизъявление граждан было обеспечено и наблюдатели не сомневаются в том, что данные о высокой явке соответствуют истине.
- По мнению наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, выборы прошли в свободной, гармоничной атмосфере без внешних помех, а ЦИК Узбекистана провел большую работу, направленную на проведение свободного демократического голосования. Жалоб от граждан страны на организацию голосования миссия не получила.
- Миссия наблюдателей от Организации тюркских государств предложила организовать обзор составления электронного списка избирателей, учитывая опыт проведения досрочных выборов в Узбекистане, которые, по оценке миссии, были организованы и проведены профессионально, без каких-либо значительных нарушений.
- Наблюдатели от Организации исламского сотрудничества отметили, что имели свободный доступ к голосованию, посетили 15 избирательных участков и убедились, что выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка.
- С традиционно критической оценкой выступили наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Они заявили, что выборы были хорошо подготовлены, однако прошли в атмосфере недостаточной конкуренции, а демократические перемены, которые наблюдаются в Узбекистане, пока недостаточны. Ранее Зайниддин Низамходжаев отметил, что выборы проводились в соответствии с новой редакцией конституции и обновленным избирательным кодексом, в которых учтены многие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ.
Ход голосования
- Голосование в Узбекистане началось 9 июля в 08:00 (06:00 мск) и завершилось в 20:00 (18:00 мск). Для голосования организовали 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах. В списках избирателей значилось около 19,6 млн граждан.
- Порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33%, он был преодолен примерно за первые три часа после открытия участков.
- На выборы было аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.