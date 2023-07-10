В Молдавии заявили, что вступят в ЕС, даже если не получат контроль над Приднестровьем

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу ранее отметил, что процесс интеграции страны в ЕС не обсуждается в пакете с решением приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Молдавия вступит в Евросоюз, даже если к тому времени не получит контроль над территорией непризнанного Приднестровья. Об этом заявил в понедельник молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"И Республика Молдова, и наши европейские партнеры хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта и сохранения нашего европейского пути. Очевидно, что план "А" - это урегулирование конфликта в условиях и в рамках процесса вступления в ЕС. <…> Если нам это не удастся в ближайшие годы, никто не будет держать Республику Молдова в заложниках этой ситуации. И был сигнал, что если мы не сможем реинтегрировать нашу страну до присоединения, то было бы логично нам присоединиться к Европейскому союзу с той частью территории, которая управляется Кишиневом, и продолжить работу по реинтеграции страны впоследствии", - сказал Попеску в эфире телеканала "Голос Бессарабии".

Ранее такую же точку зрения озвучил и председатель парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, который сообщил, что процесс интеграции Молдавии в ЕС не обсуждается в пакете с решением приднестровского конфликта.

Власти непризнанного Приднестровья в июне заявили о необходимости возобновления переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Они не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.