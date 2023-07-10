МИД Ирана обвинил ФРГ, Британию и Францию в невыполнении своей части СВПД

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи уточнил, что речь идет о нескольких пакетах санкций, введенных европейскими странами против иранских физических и юридических лиц

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Германия, Великобритания и Франция не выполнили взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

"Мы всегда подчеркивали, что незаконные санкции противоречат международному праву и нарушают права человека. Что касается СВПД, то, к сожалению, и американское правительство вышло из этого международного соглашения, и европейские правительства не выполнили свои обязательства", - отметил дипломат, имея в виду несколько пакетов санкций, введенных европейскими странами против иранских физических и юридических лиц. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

"Мы считаем, что европейские правительства, особенно эти три [Германии, Великобритании и Франции], несут такую же ответственность, как и США, за невыполнение своих обязательств по СВПД", - добавил он. По мнению Тегерана, эти страны ведут себя неприемлемо, когда выдвигают претензии в отношении Ирана или вводят санкции против исламской республики на основе ложных обвинений, учитывая, что они не выполнили свои обязательства в рамках ядерной сделки.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.

13 июня заместитель главы МИД Ирана Али Багери сообщил, что встретился в Абу-Даби со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить "некоторые проблемы, вызывающие взаимные опасения". На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными.