Глава МИД Омана заявил, что страны ССАГПЗ надеются на мирное решение украинского кризиса

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди отметил, что такое "противостояние угрожает международному миру и безопасности"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) надеются, что конфликт на Украине будет урегулирован мирными средствами. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

"Противостояние, связанное с Украиной, угрожает международному миру и безопасности. Мы верим в то, что необходимо двигаться в сторону мирного решения этого кризиса", - сказал он в ходе шестой министерской встречи стратегического диалога России и ССАГПЗ, которая проходит в Москве.