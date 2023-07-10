10 июля, 10:49,
обновлено 10 июля, 11:15
Военная операция на Украине

Глава МИД Омана заявил, что страны ССАГПЗ надеются на мирное решение украинского кризиса

Артем Геодакян/ ТАСС
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди
© Артем Геодакян/ ТАСС

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди отметил, что такое "противостояние угрожает международному миру и безопасности"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) надеются, что конфликт на Украине будет урегулирован мирными средствами. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

"Противостояние, связанное с Украиной, угрожает международному миру и безопасности. Мы верим в то, что необходимо двигаться в сторону мирного решения этого кризиса", - сказал он в ходе шестой министерской встречи стратегического диалога России и ССАГПЗ, которая проходит в Москве. 

Теги:
УкраинаОманРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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