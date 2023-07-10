Глава МИД Омана прокомментировал усилия России по палестинской проблеме

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди отметил, что страны ССАГПЗ высоко ценят позиции и усилия правительства РФ в отношении такой проблемы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) высоко ценят усилия России в отношении решения палестинской проблемы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди в ходе шестого раунда стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

"Страны ССАГПЗ высоко ценят позиции и усилия правительства Российской Федерации в отношении палестинской проблемы", - подчеркнул министр.

Он также отметил важность активизации усилий в целях достижения "комплексного решения" палестинской проблемы, предполагающего установление "справедливого мира" на основе создания двух независимых государств (Палестины и Израиля) "с учетом международной правовой базы".

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе.

Первое заседание инициированного в 2016 году стратегического диалога Россия - ССАГПЗ прошло в 2017 году в столице Саудовской Аравии.