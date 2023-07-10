10 июля, 12:34

Премьер Японии планирует в Литве провести переговоры с президентом Украины

По данным Kyodo, переговоры могут состояться 12 июля

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках своей поездки в Литву для участия в саммите НАТО планирует провести отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос согласовывается, переговоры могут состояться 12 июля.

Последний раз Кисида и Зеленский встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент лично прибыл для участия в саммите G7.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, в котором также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. 

Теги:
ЯпонияУкраинаЛитваКисида, Фумио
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