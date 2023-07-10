10 июля, 10:51,
обновлено 10 июля, 11:03

Си Цзиньпин назвал развитие отношений Китая и России стратегическим выбором двух стран

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Развитие связей между Китаем и Россией является их стратегическим выбором, основанным на коренных интересах двух государств. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.

"Развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором, основанным на коренных интересах двух стран и народов", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, отношения КНР и РФ благодаря совместным усилиям постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития.

Председатель КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКитайСи Цзиньпин
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