Главы МО Канады и Латвии подписали документ о создании боеспособной бригады

На территории прибалтийского государства увеличится численность канадских военнослужащих

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Министры обороны Канады и Латвии Анита Ананд и Инара Мурниеце в понедельник подписали соглашение об увеличении численности канадских военных на территории Латвии для создания боеспособной бригады. Трансляция велась на сайте латвийского правительства.

"Канада взяла на себя обязательства возглавить батальон в Латвии. За пять лет под вашим руководством, координацией был создан батальон, где солдаты из 10 разных стран работают вместе", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместной пресс-конференции по случаю подписания документа с канадским коллегой Джастином Трюдо. Как напомнил латвийский премьер, еще несколько лет назад было решено, что "восточный фланг должен быть укреплен, что батальоны должны быть созданы в Литве, Латвии и Эстонии". "Год назад мы на саммите НАТО в Мадриде вместе решили, что батальон должен быть усилен до боеспособной бригады. Несколько минут назад наши министры обороны подписали дорожную карту, как и когда это будет сделано", - сказал Кариньш.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше с начала 2017 года. Латвийский батальон тогда возглавила Канада. На саммите в Мадриде в 2022 году Ананд заявила, что Канада и ее союзники по НАТО отправят в Латвию дополнительные войска, которые в итоге сформируют боеспособную бригаду. В эту страну поставят необходимое вооружение и построят инфраструктуру.